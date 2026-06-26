Asciende a 920 la cifra de fallecidos tras terremotos en Venezuela mientras sigue la búsqueda a contrarreloj de sobrevivientes

En la última actualización sobre víctimas en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el número de fallecidos por los terremotos subió a 920 .

La autoridad también reportó que la cifra de heridos ascendió a 3.360 e informó afectaciones en 383 edificios, 13 hospitales, 25 centros comerciales y 1.002 instalaciones de infraestructura.

Al momento, 861 rescatistas extranjeros ya se encuentran en Venezuela y se integraron a las labores de búsqueda de sobrevivientes.

En La Guaira, Chacao y El Libertador ya hay especialistas de México, EE.UU., El Salvador, Suiza, Colombia, España, Ecuador, Chile, República Dominicana, Panamá y equipos de Naciones Unidas.

"Y siguen llegando aviones de solidaridad del mundo entero", señaló Rodríguez.

Los rescatistas extranjeros también llevaron a Venezuela 73 toneladas métricas de insumos y 33 perros entrenados. (Imagen: Getty Images)

PURANOTICIA // BBC MUNDO