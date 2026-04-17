Asaltantes de sucursal bancaria en Nápoles lograron escapar por túnel tras liberación de casi 30 rehenes

Los asaltantes de una sucursal bancaria de Crédit Agricole en la ciudad italiana de Nápoles, en el sur del país, lograron escapar por un túnel tras la liberación de los casi 30 rehenes que habían tomado en un primer momento, tras la llegada de las fuerzas de seguridad a la zona.

Este viernes, las autoridades ratificaron que la banda de presuntos delincuentes logró evadir el cerco policial. Los sujetos habían ingresado armados al recinto financiero para sustraer los valores guardados en varias cajas de seguridad. Este hecho provocó que decenas de clientes llegaran hasta los alrededores del edificio para aglomerarse y demandar antecedentes sobre el estado de sus pertenencias.

De acuerdo con los datos proporcionados por el portal de noticias italiano Napoli Today, los individuos habrían alcanzado a desocupar una gran cantidad de estos casilleros privados antes de emprender la retirada. Por su parte, las fuerzas de seguridad mantienen activas las operaciones de búsqueda y captura con el objetivo de localizar a los sospechosos del crimen.

Pese a que el inmueble estaba fuertemente acordonado, los indicios sugieren que los asaltantes emplearon la red de alcantarillado público para abandonar el lugar una vez que aseguraron el botín. Las indagatorias detallan que los antisociales usaron las tuberías subterráneas para llegar hasta un ramal de aproximadamente un metro de diámetro y así concretar su escape. Según lo indicado por la Policía, se trató de una maniobra ejecutada con extrema rapidez y planificada de manera meticulosa y precisa.

En las primeras diligencias, el personal policial logró la incautación de lo que inicialmente parecían ser dos pistolas, aunque más tarde se corroboró que ambas armas eran solo réplicas. Paralelamente, se dio inicio a una línea investigativa centrada en un vehículo que se encontraba aparcado en las cercanías del sitio del suceso, el cual figura como un posible medio de transporte utilizado por los ladrones.

Finalmente, el hermetismo de la entidad bancaria respecto a cuáles fueron las cajas de seguridad vulneradas durante el atraco generó molestia entre los usuarios. A raíz de esto, cientos de personas se congregaron a lo largo de la noche en el frontis de la sucursal para protestar y exigir respuestas por la falta de información.

(Imagen: Contaco vía Europa Press)

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