Argentina y EE.UU. firmaron un acuerdo de comercio e inversión recíproco para fortalecer sus lazos comerciales

Estados Unidos y Argentina firmaron un acuerdo de comercio e inversión recíproco para fortalecer sus lazos comerciales, según indicó el canciller argentino, Pablo Quirno.

"Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del US Trade Representative [Oficina del Representante Comercial Estadounidense] por construir juntos este gran acuerdo", escribió la autoridad en su cuenta de 'X', sin desvelar más detalles acerca del mismo.

El presidente estadounidense Donald Trump había dejado la puerta abierta a un posible acuerdo de comercio entre ambos países a mediados del mes de octubre, cuando se reunió con su homólogo argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca para confirmar el apoyo financiero de su Administración.

Ambos países suscribieron el pasado miércoles un acuerdo para potenciar el suministro en minería y procesamiento de minerales críticos para frenar el avance de China respecto a estos recursos.

"La iniciativa apunta a consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologías de vanguardia", declaró el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina en un comunicado.

