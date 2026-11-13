Apagón global de Microsoft cumple dos días: Outlook sigue con fallas pese a avances en su recuperación

Una falla masiva en Microsoft 365 mantiene con intermitencias a servicios fundamentales como Outlook, OneDrive, Teams y Copilot desde la tarde de este jueves. El incidente, que en Chile comenzó a reportarse cerca de las 14:30 horas, pasó rápidamente de una afectación localizada en América a una interrupción de alcance global, que superó los 130 mil reportes en Downdetector, provenientes de 74 países y territorios.

La caída afectó operaciones críticas en distintas partes del mundo. Organismos policiales y de inteligencia en Australia, la autoridad tributaria de Singapur, redes de salud en Canadá y establecimientos educacionales en Reino Unido registraron interrupciones en sus comunicaciones. Incluso empresas tecnológicas como OpenAI y Anthropic reportaron problemas de conexión de sus herramientas con el ecosistema de Microsoft.

Ante las dudas sobre el origen de la falla, el vicepresidente ejecutivo de Copilot en Microsoft, Charles Lamanna, utilizó su cuenta en X para descartar que el incidente estuviera relacionado con una intrusión externa.

“Lamentamos que las interrupciones de hoy hayan causado molestias a nuestros clientes, y estamos trabajando para resolver el problema. Continuaremos compartiendo más información tan pronto como la tengamos, y por ahora puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética”, señaló el ejecutivo.

Durante las primeras horas de este viernes, la compañía entregó mayores antecedentes sobre el origen técnico del problema. Según explicó, un grupo de servidores quedó inesperadamente fuera de servicio, lo que obligó a redistribuir el tráfico a nivel mundial para equilibrar la carga. En un reporte oficial dirigido a clientes corporativos, emitido a las 9:00 horas, Microsoft detalló los avances en las labores de recuperación.

“Estamos observando un progreso alentador en la recuperación en Europa, con mejoras en la disponibilidad del servicio y el rendimiento de la entrega de correo electrónico en una parte cada vez mayor de la infraestructura afectada de Microsoft 365. Japón se mantiene comparativamente más estable, mientras que América del Norte también está mejorando; sin embargo, algunos usuarios aún pueden experimentar problemas intermitentes a medida que continúan las acciones de recuperación”, explicó la compañía en su comunicado.

En el mismo informe, Microsoft precisó que sus equipos continúan trabajando para normalizar el funcionamiento de la plataforma, despejar el tráfico acumulado y evitar la pérdida de información entre los más de 430 millones de usuarios de Microsoft 365.

“Estamos enfocados en resolver las áreas de interrupción restantes y mejorar la consistencia del servicio en todas las regiones afectadas. Reducir las colas de correo electrónico y los mensajes acumulados sigue siendo una prioridad, y el plazo ampliado de 48 horas para el tiempo de espera del correo permanece activo para ayudar a proteger los mensajes retrasados mientras se pone al día la entrega”, agregó la empresa.

La magnitud de la interrupción volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de la vulnerabilidad de las infraestructuras digitales centralizadas. Esto, considerando que se trata de la tercera caída relevante de Microsoft 365 en lo que va de 2026, luego de los incidentes registrados en enero y agosto. Sobre este escenario, el profesor de ciencias de la computación de la Universidad George Washington, Timothy Wood, analizó las consecuencias del episodio en declaraciones recogidas por The New York Times.

“Esto muestra lo dependientes que somos de estos sistemas en la nube”, apuntó el académico, quien advirtió que el origen del problema podría estar relacionado con una actualización de software defectuosa o con el sistema encargado de monitorear los servidores.

Mientras Microsoft prepara un informe técnico detallado que será publicado una vez superada la emergencia, especialistas en informática recomiendan a los usuarios mantener la calma y evitar realizar modificaciones innecesarias en sus dispositivos, como reinstalar aplicaciones o cambiar contraseñas. Esto, debido a que la falla se encuentra en los servidores centrales de la compañía y no en los equipos de los usuarios.

(Imagen: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance)

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