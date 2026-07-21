Andy Burnham debuta como primer ministro británico con rebaja de impuestos a las cuentas de la electricidad

El nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, anunció este martes la eliminación del IVA en las cuentas de la electricidad, convirtiendo la medida en su primer anuncio oficial tras asumir la jefatura del Gobierno. La iniciativa busca aliviar el impacto del aumento del costo de la vida en el país.

"Dije que daría a las personas un poco más de margen de maniobra. Hoy estoy tomando medidas inmediatas: reduciendo los impuestos en las facturas de energía para poner más dinero en tu bolsillo", ha afirmado el líder británico en un mensaje en redes sociales.

Al asumir el cargo, Burnham aseguró que su administración marcará un punto de inflexión en la política británica, con el objetivo de superar la crisis política que vive el Reino Unido desde el referéndum del Brexit, hace una década.

En esa línea, el nuevo jefe de Gobierno prometió impulsar los cambios más profundos de los últimos 40 años, con el propósito de instaurar "un nuevo modelo político y un nuevo modelo económico" para el país. Según explicó, estas reformas buscarán corregir los "caminos equivocados" adoptados durante la década de 1980, en alusión al gobierno de Margaret Thatcher, periodo en el que, afirmó, "la política se centralizó, la economía se privatizó y amplias partes del país se desindustrializaron".

Con el foco puesto en mejorar la situación económica de los ciudadanos, el exalcalde de Mánchester adelantó que antes de fin de año presentará un plan con las principales reformas que darán forma al nuevo modelo político y económico para la próxima década.

Junto con ello, Burnham dio a conocer la composición de su gabinete, introduciendo importantes cambios respecto del Ejecutivo encabezado por Keir Starmer. Entre las principales novedades, David Miliband, líder laborista entre 2010 y 2015 y hasta ahora ministro de Energía, asumirá como ministro de Exteriores, mientras que John Healey, quien estuvo a cargo de la cartera de Defensa hasta junio, será el nuevo ministro de Finanzas.

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