Andy Burnham confirma su candidatura para liderar el Partido Laborista y suceder a Keir Starmer

El exalcalde de Gran Manchester y diputado en el Parlamento británico, Andy Burnham, confirmó este lunes su candidatura para suceder a Keir Starmer como líder del Partido Laborista y primer ministro del Reino Unido, luego de que el actual jefe de Gobierno anunciara que dejará el cargo a fines de julio.

“Su decisión marca el inicio de una transición, y es importante que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada y responsable. Presentaré mi candidatura como parte de este proceso”, señaló Burnham en un mensaje en redes sociales, en el que además agradeció a Starmer su “enorme servicio” al país y su “liderazgo y dedicación durante un período tan difícil”.

El político, que formó parte del gobierno de Gordon Brown a fines de la década de 2000, comprometió una eventual gestión marcada por la estabilidad y la seriedad, junto con el foco en las principales preocupaciones ciudadanas.

“Eso es exactamente lo que tendrá”, afirmó en relación con las necesidades del país, en un contexto marcado por la inestabilidad política, con seis primeros ministros en la última década.

Burnham llamó además a que la sucesión se desarrolle de manera ordenada dentro del partido, en un proceso que comenzará el 9 de julio y que, de no existir rivales en las primarias, podría resolverse a mediados de mes, con la posibilidad de que el 17 de julio asuma como nuevo primer ministro.

“A medida que avanzamos, nuestra prioridad debe ser trabajar juntos para devolver al país al lugar donde todos queremos que esté. La gente quiere ver avances en el crecimiento económico, el coste de la vida, los servicios públicos, la vivienda y las oportunidades para la próxima generación”, indicó en su mensaje de lanzamiento.

En esa línea, subrayó que las tensiones políticas no deben desviar la atención de las prioridades sociales.

“En este sentido, ha recalcado que las convulsiones políticas "nunca deben distraer de la responsabilidad de mejorar la vida de las personas"”, afirmó, agregando que “el movimiento laborista siempre ha sido más fuerte cuando mira hacia el futuro con confianza y determinación. Eso es lo que haremos a partir de ahora”.

Burnham era considerado desde hace semanas como el principal contendiente interno de Starmer, una posición que reforzó tras su elección como diputado en unos comicios parciales en la circunscripción de Makerfield, en el norte de Inglaterra. Este lunes, además, viaja a Londres para asumir su escaño, requisito clave para encabezar al Partido Laborista.

El escenario interno del laborismo se inclinó aún más a favor de Burnham luego de que el exministro de Sanidad Wes Streeting, crítico de Starmer y uno de los impulsores de un proceso de sucesión anticipado, anunciara que no competirá en las primarias y expresó su apoyo al exalcalde de Manchester.

“La elección parcial de Makerfield ha demostrado que el Partido Laborista todavía puede ganar si tenemos el valor de cambiar. Fue una victoria de la unidad y la esperanza sobre la división y el odio. También fue una victoria de Andy Burnham. Andy ha demostrado lo que puede ser el Partido Laborista cuando somos inclusivos, estamos unidos y conectados con la vida de las personas a las que este partido fue fundado para representar”, señaló en una carta difundida en redes sociales.

Streeting añadió que, tras conversaciones con Burnham, está convencido de su liderazgo.

“Está comprometido con la construcción de un partido inclusivo que aproveche lo mejor de nuestras tradiciones políticas y de que puede ganar la lucha más importante de nuestras vidas contra las fuerzas del nacionalismo”, afirmó, descartando su candidatura y respaldando al nuevo aspirante.

El exministro también explicó que, pese a diferencias con Burnham, decidió respaldarlo.

“Esa es la decisión que yo he tomado, y espero que todos los demás también apoyen a Andy”, señaló, destacando que el objetivo común es impulsar cambios profundos en el país.

“Con Andy, todavía podemos lograrlo”, concluyó.

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