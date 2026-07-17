Andy Burnham asume el liderazgo del Partido Laborista y se prepara para convertirse en primer ministro del Reino Unido

Andy Burnham fue proclamado este viernes como nuevo líder del Partido Laborista británico, convirtiéndose en el sucesor de Keir Starmer y dando el último paso antes de asumir como primer ministro del Reino Unido, cargo que está previsto que ocupe el próximo lunes, tras la renuncia anunciada por Starmer el 22 de junio.

Burnham, diputado por Makerfield y exalcalde del Gran Mánchester, de 46 años, se presentó sin competencia en las primarias y obtuvo el respaldo de 379 diputados laboristas, además de 23 nominaciones de sindicatos y sociedades socialistas afiliadas, durante el congreso extraordinario del partido realizado este viernes en la sede del Congreso de Sindicatos de Comercio, en Londres.

Durante el encuentro, el nuevo líder laborista pronunció un discurso en el que se presentó como una figura capaz de unificar al partido y de corregir lo que calificó como los "caminos equivocados" que tomó el Reino Unido durante la década de los 80 bajo el gobierno de Margaret Thatcher, en referencia a la privatización del poder económico y la centralización del poder político.

En ese contexto, Burnham afirmó que "Seré un líder para el Norte, el Sur, el Este y el Oeste, para Escocia, Gales y para Irlanda del Norte", agregando que este es un momento "de hablar en nombre de todas las regiones del país y unir a la gente en una causa común".

El futuro primer ministro también planteó como una de sus principales prioridades superar el legado del "thatcherismo", período en el que, según sostuvo, "el país renunció al control de los servicios esenciales y dejó a la población expuesta a costes más elevados", además de implementar políticas que concentraron el poder "en manos de menos personas y en menos lugares".

El siguiente paso en el proceso será la renuncia formal de Keir Starmer como primer ministro, tras lo cual se espera que Andy Burnham asuma oficialmente el cargo el próximo lunes 20 de julio.

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