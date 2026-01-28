Amazon confirma el despido de 16 mil empleados tras enviar por error un correo electrónico a sus trabajadores

"Esto es una continuación del trabajo que hemos estado realizando durante más de un año para fortalecer la empresa reduciendo la jerarquía, aumentando la responsabilidad y eliminando la burocracia, para poder actuar con mayor rapidez para nuestros clientes", decía el correo electrónico.

" Cambios como este son difíciles para todos . Estas decisiones son difíciles y se toman con detenimiento, ya que estamos preparando nuestra organización y AWS para el éxito futuro", añadía.

Los despidos eran esperados por los trabajadores de Amazon desde hacía semanas, según un exempleado que pidió permanecer en el anonimato.

La idea general entre el personal era que los directivos tenían la intención de eliminar alrededor de 30.000 puestos de trabajo , añadió el exempleado, que dejó Amazon como parte de una ronda de despidos en octubre.

Se esperaba que la empresa alcanzara esa cifra de despidos con otra importante ronda de recortes este mes, seguida de más despidos hasta finales de mayo.

Si bien los trabajadores afectados fueron invitados a postularse para puestos vacantes en Amazon, el número de dichos puestos era limitado .

Aquellos que no consiguieron otro puesto recibieron una indemnización por despido en función de su antigüedad en la empresa.

Desde que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, dejó su cargo como director ejecutivo hace cuatro años, su sucesor, Andy Jassy, ​​ha liderado la empresa a través de varias rondas de recortes de empleo .

Jassy también ha intentado implementar una cultura laboral más estricta en la empresa .

Ahora es obligatorio trabajar en la oficina cinco días a la semana, lo que convierte a Amazon en una de las pocas grandes empresas tecnológicas que exige esto a sus empleados.

Amazon también apuesta por la reducción de costos, incluso vigilando el uso de teléfonos celulares corporativos por parte de los empleados de AWS, según un informe de Business Insider, en un intento por limitar un reembolso de US$50 mensuales que se venía aplicando desde hace tiempo.

En un correo electrónico que Jassy envió a los empleados antes del Día de Acción de Gracias, al que tuvo acceso la BBC, el director ejecutivo dijo estar agradecido por los "desafíos y oportunidades en el trabajo", ya que "el mundo está cambiando a un ritmo muy rápido".

"(Es) un momento para replantearnos todo lo que hemos hecho hasta ahora", indicó.

El martes, la compañía anunció que cerraría sus aproximadamente 70 tiendas de comestibles con la marca Amazon, Amazon Fresh y Amazon Go, y que expandiría su negocio de supermercados bajo la marca Whole Foods.

RECORTES EN UPS

Otro de los afectados por las nuevas políticas de Amazon es el gigante de la paquetería UPS, que anunció que recortará hasta 30.000 puestos de trabajo este año, a medida que reduce aún más los envíos para la empresa de Bezos, su principal cliente.

UPS, que es la mayor empresa de entrega de paquetes del mundo, ha estado reduciendo las entregas para el gigante del comercio electrónico, ya que, según afirma, estas resultan "extraordinariamente perjudiciales" para sus márgenes de beneficio.

UPS indicó que los recortes de empleo se realizarán mediante ofertas de indemnización por despido a los conductores a tiempo completo y no reemplazando al personal que abandone la empresa voluntariamente.

El año pasado, UPS anunció que comenzaría a reducir su dependencia de Amazon como parte de un plan de reestructuración, que contempla que la compañía se centre en clientes más rentables, como las empresas del sector sanitario.