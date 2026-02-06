Alto general y subjefe de espionaje militar de Rusia fue atacado a disparos en Moscú

"Eso fue todo lo que escuché. Otros vecinos fueron a ayudar al general. Se preguntaban cómo pudo haber pasado, que si debían llamar una ambulancia o a la policía", señaló la testigo.

Alexeyev ha jugado un rol muy importante en la guerra con Ucrania, de hecho ha sido parte de las conversaciones con Ucrania durante el asedio a la ciudad de Mariupol en el año 2022.

También fue enviado a negociar con el jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, quien lideró un corto pero sangriento amotinamiento en junio de 2023.

Su jefe en el GRU, Igor Kostyukov, ha estado a cargo del equipo negociador ruso que participa en las conversaciones sobre seguridad con EE.UU. y Ucrania en Abu Dabi.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que el presidente Vladimir Putin había sido informado sobre el tiroteo. "Deseamos ante todo que el general sobreviva y se recupere. Esperamos que así sea", señaló a la prensa.

Aún se desconoce quién estuvo detrás del ataque, ocurrido el viernes por la mañana en un bloque de viviendas en la autopista Volokolamsk de Moscú. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, señaló a Ucrania.

Kiev no ha hecho comentarios, pero ha reivindicado algunos ataques contra militares rusos en el pasado. Funcionarios de inteligencia rusos afirmaron haber frustrado un intento de ataque contra un soldado ruso en San Petersburgo a finales del mes pasado.

Un hombre uzbeko fue encarcelado en enero por el asesinato de otro general, Igor Kirillov, en una explosión frente a un bloque de pisos en Moscú en 2024.

La dirección de inteligencia ucraniana (SBU) se había declarado responsable de aquel ataque. El teniente general Kirillov había estado a cargo de las tropas de Protección Nuclear, Biológica y Química de Rusia.

En diciembre de 2025, otro oficial de alto rango del GRU, el teniente general Fanil Sarvarov, murió tras la detonación de un artefacto explosivo bajo un automóvil en Moscú.