Alerta por ola de falsas amenazas de bomba: más de 1.700 colegios fueron blanco de correos en Escocia e Irlanda

Más de 1.700 colegios de Escocia, Irlanda e Irlanda del Norte recibieron falsas amenazas de bomba a través de correos electrónicos, en un episodio similar al registrado el miércoles en Italia, donde más de 6.000 establecimientos educacionales fueron blanco de mensajes de este tipo.

En Escocia, alrededor de un millar de centros educativos de distintos territorios —entre ellos, la capital, Edimburgo, y Glasgow— recibieron "mensajes amenazantes" que ya fueron calificados como falsos por las autoridades. Así lo confirmó un portavoz de la Policía de Escocia, según consignó la televisión pública STV.

"Nuestras investigaciones han determinado que no hay nada que sugiera que representen una amenaza creíble o que exista una amenaza más amplia para el público", ha remarcado el representante policial, quien también afirmó que desde el cuerpo han considerado que "no hay necesidad de evacuar las escuelas ni de impedir que los niños asistan a clase basándose únicamente en el contenido de los correos electrónicos".

Por su parte, la Unidad de Delitos Cibernéticos y Fraude de la Policía de Escocia lleva adelante "una investigación exhaustiva para determinar el origen de los mensajes", anunció el portavoz, quien agregó que los agentes están "colaborando con fuerzas del orden de todo Reino Unido e internacionales".

LAS DOS IRLANDAS

Una situación similar se registró en Irlanda del Norte, donde más de 300 escuelas recibieron amenazas, según informó la Policía norirlandesa mediante un comunicado en el que hizo referencia a la recepción de "correos electrónicos similares" a los detectados en Escocia.

"Según las investigaciones y la información recabada hasta la fecha, la policía considera que este correo electrónico, procedente de fuera del Reino Unido, es una farsa", indicó el cuerpo policial, que también señaló que "las investigaciones continúan".

En tanto, cientos de colegios del resto de la isla de Irlanda, incluida la capital, Dublín, también recibieron correos electrónicos con falsas amenazas de bomba. Una parte importante de los casos se concentró en la histórica provincia de Munster, donde se contabilizaron más de 400 mensajes de este tipo.

"La Garda Síochána (Policía irlandesa) tiene conocimiento de una comunicación genérica que se envió a varios centros educativos el miércoles 11 de noviembre", afirmó un portavoz del cuerpo en una declaración en la que añadió que "esta amenaza no es creíble y no aconseja a ningún centro educativo que evacúe". Así lo recogió el medio digital irlandés The Journal, que también informó que agentes del servicio de Inteligencia de la Garda participan en la investigación.

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