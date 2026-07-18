Alcalde de Nueva York evalúa posibilidad de detener a Netanyahu durante su visita a ONU

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que está evaluando la posibilidad de detener al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante la visita que tiene prevista en septiembre para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sobre Netanyahu pesa una orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. Sin embargo, Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, tratado que creó el tribunal, y no reconoce la jurisdicción de esa corte.

Pese a ello, organizaciones pro-palestinas, entre ellas la Fundación Hind Rajab, sostienen que la legislación estadounidense incorpora parcialmente delitos contemplados en el Estatuto de Roma y recuerdan que Estados Unidos es parte del Cuarto Convenio de Ginebra, el cual establece obligaciones respecto de personas acusadas de cometer infracciones graves al derecho internacional humanitario.

En una entrevista concedida al diario The New York Times, Mamdani manifestó, a título personal, que Netanyahu "es un criminal de guerra, imputado por el Tribunal Penal Internacional, y su lugar es la corte de La Haya", porque esa situación "es el resultado de sus acciones durante estos años".

El alcalde agregó que está dispuesto a hacer todo lo que permita la legislación de la ciudad de Nueva York y confirmó que la posibilidad de detener al jefe del Gobierno israelí "está siendo discutida" por su equipo jurídico.

No obstante, Mamdani aclaró que cualquier decisión estará sujeta al marco legal vigente. En ese sentido, afirmó que no pretende sobrepasar las atribuciones que le entrega la ley y sostuvo que, a diferencia de otros sectores políticos, no busca actuar fuera de ese marco. "En ciertas conversaciones a nivel nacional vemos que hay gente que desea escribir sus propias leyes y rebasar los límites de la legalidad, pero eso es algo que no nos interesa", señaló, en una aparente alusión a la administración del presidente Donald Trump.

Las declaraciones del alcalde generaron una inmediata respuesta del Gobierno de Israel. El embajador israelí ante las Naciones Unidas, Danny Danon, acusó a Mamdani de fomentar la hostilidad contra su país y de descuidar sus responsabilidades como alcalde de Nueva York.

"En lugar de centrarse en sus responsabilidades como alcalde y afrontar la creciente ola de antisemitismo en su ciudad, ha optado por incitar a la hostilidad y generar titulares atacando al Estado de Israel", afirmó Danon a través de redes sociales.

El diplomático aseguró además que la visita de Netanyahu a Nueva York se desarrollará con normalidad. "Esto no cambiará nada. El primer ministro israelí vendrá a Nueva York, se dirigirá con orgullo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se presentará ante el mundo para exponer la verdad de Israel y su derecho inquebrantable a defender a sus ciudadanos", sostuvo.

La polémica se suma a las declaraciones realizadas esta semana por el propio Netanyahu durante una entrevista con el conductor radial estadounidense Sid Rosenberg, donde acusó a Mamdani de respaldar a Hamás y cuestionó sus críticas a Israel.

"Condena a Israel, la única democracia que defiende los valores estadounidenses. ¿A quién defiende? A Hamás, que llama abiertamente a masacrar a todos los judíos del mundo, que perpetró esa horrible masacre, la peor masacre de judíos desde el Holocausto", afirmó el primer ministro israelí, quien además acusó al alcalde de Nueva York de odiar "en secreto" a Estados Unidos.

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