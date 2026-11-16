Alcalde de Nueva York disolverá unidad antidisturbios de la policía tras denuncias por uso excesivo de la fuerza

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este lunes la disolución del Grupo de Respuesta Estratégica (SRG), una unidad especial antidisturbios de la policía que ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por organizaciones de derechos civiles, debido al presunto uso excesivo de la fuerza durante la represión de diversas manifestaciones registradas en la ciudad durante la última década.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Mamdani explicó que el SRG ha desempeñado desde su creación, en 2014, dos funciones que considera incompatibles: "Se les encargó librar una lucha antiterrorista y responder a las protestas. Estos dos ámbitos no son iguales y hay que distinguir".

Además, el alcalde anunció una serie de reformas a los protocolos de actuación policial durante las manifestaciones, especialmente en lo relacionado con las tácticas de control de multitudes. Entre los cambios, los agentes ya no podrán utilizar gases lacrimógenos ni espráis de pimienta para controlar los desplazamientos de los manifestantes, ni tampoco podrán cercar a grupos específicos de participantes con el objetivo de dispersar las movilizaciones.

Como parte de estas modificaciones, Mamdani anunció la creación de una nueva unidad civil denominada División de Diálogo Comunitario y Desescalada, que estará a cargo de liderar la respuesta municipal ante las protestas. Sus integrantes no portarán armas ni tendrán facultades para efectuar detenciones.

Las medidas representan un respaldo explícito del alcalde a la denominada Ley de Comunidades Unidas para Rechazar la Brutalidad (CURB), que todavía se encuentra en etapa de preparación. De hecho, Mamdani apareció en el video acompañado por el concejal Chi Ossé, principal impulsor de la iniciativa.

Por su parte, organizaciones como la Unión de Libertades Civiles de Nueva York han denunciado el uso de fuerza excesiva y tácticas militarizadas por parte de los agentes del SRG, incluso durante las manifestaciones del movimiento Black Lives Matter realizadas en 2020. A lo largo de los años, la unidad también ha acumulado numerosas quejas, demandas y acuerdos extrajudiciales que han representado importantes costos para la ciudad.

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