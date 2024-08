Alberto Fernández rompe el silencio tras denuncia de su expareja por violencia de género: "Nunca he golpeado a una mujer"

El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, se refirió a la denuncia por violencia de género presentada por su exesposa y exprimera dama, Fabiola Yañez.

En una entrevista al diario El País de España, el exmandatario negó las acusaciones asegurando que lo probará ante la justicia.

"Yo sigo diciendo lo mismo (...) Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza", señaló.

Respecto a las imágenes donde se ve a la mujer con el ojo morado y moretones en su brazo dijo que "he visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”.

La exautoridad dijo que la denuncia de Yáñez es falsa y cree que lo denunció porque "alguien la incentivó con otros fines".

"Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido, culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”, explicó.

Sobre los chats que se dieron a conocer días atrás donde Yañez dice que Fernández le "había pegado en las últimas tres noches", mientras que él le respondió "por favor pará. Me siento muy mal", sostuvo que "de mi celular desaparecieron todos los chats del 2022 y del 2023 con Fabiola”. “No lo sé, pero no los tengo”, agregó.

"Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado”, añadió.

