Al menos 650 niñas han sido envenenadas con gas tóxico en Irán desde noviembre para evitar que estudien

A principios de este mes, por lo menos 100 personas protestaron frente al despacho del gobernador de Qom.

"¡Usted tiene la obligación de garantizar la seguridad de mis niñas! Tengo dos hijas", gritó un padre en un video que fue compartido en las redes sociales. "Dos hijas… y todo lo que puedo hacer es no dejarlas ir a la escuela".

"Queridas madres, soy una madre y mi hija yace en un lecho en el hospital y no siente las extremidades", comenta la desconsolada mujer. "La pellizco pero no siente nada. Por favor, no envíen a sus hijas a la escuela".