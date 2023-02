Al menos 62 migrantes, incluidos 12 niños, mueren tras naufragar en la costa sur de Italia

Se ve a los sobrevivientes acurrucados bajo mantas, atendidos por trabajadores de la Cruz Roja. Algunos fueron trasladados al hospital.

Otro hombre afgano de 43 años sobrevivió con su hijo de 14, pero su esposa y sus otros tres hijos, de 13, 9 y 5 años, no lo consiguieron . Una mujer, también afgana, se negaba a moverse de la playa después de perder a su marido, informaron periodistas de la BBC desde Roma.

"No vemos el final; en 2013 la gente dijo 'nunca más' ante los pequeños féretros blancos en Lampedusa, dijeron 'nunca más', ante el cadáver de un niño sirio de 2 años encontrado en la playa. Ahora ya no se pronuncian las palabras 'nunca más'. Solo escuchamos 'no más salidas', pero por desgracia la gente siguie aventurándose en este viaje y sigue muriendo", añadió.