Al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos deja doble terremoto en el norte de Venezuela

Al menos 32 personas murieron y más de 700 resultaron heridas en Venezuela por el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 -separados por 30 segundos- ocurrido en el norte del país, según informó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

También indicó que el estado de La Guaira es el más afectado, el que describió como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados". Aún no se conocen las cifras de víctimas en esta zona. Rodríguez declaró zona de emergencia en el país.

"A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privado", anunció la presidenta encargada en un discurso dirigido a la nación.

En su comparecencia, Rodríguez alertó que "el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es La Guaira", donde hay "decenas de edificios colapsados". "Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", detalló.

En Caracas también se registraron edificios derrumbados y la zona del doble terremoto se encuentra con suministro eléctrico interrumpido.

EQUIPOS DE APOYO

En su mensaje, Rodríguez agradeció los contactos mantenidos con Estados Unidos, en particular destacó la atención del presidente, Donald Trump, ante el desastre natural, así como con otros países del continente americano, incidiendo en que varios países prepararan el envío de equipos de rescate.

Aparte de Washington se han comprometido a enviar rescatistas República Dominicana, El Salvador y México, indicó, tras mantener llamadas con los respectivos presidentes, Luis Abinader, Nayib Bukele y Claudia Sheinbaum.

También señaló que países como Qatar, Brasil o China han ofrecido apoyo, al igual que vecinos del Caribe como Antigua y Barbuda, Belice, Santa Lucía y Dominica.

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