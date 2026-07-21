Al menos 20 muertos y más de un centenar de desaparecidos dejan lluvias torrenciales en Afganistán

Al menos 20 personas murieron y más de un centenar permanecen desaparecidas tras las lluvias torrenciales registradas este lunes en la provincia afgana de Nuristán, en el este del país, según el balance preliminar entregado por las autoridades. Además, más de 80 personas resultaron heridas a causa de la emergencia.

La Autoridad Nacional para la Gestión de Desastres (Andma) informó, a través de un comunicado difundido en redes sociales, que las cifras son preliminares y podrían variar a medida que avancen las labores en terreno.

"Este balance es preliminar", indicó el organismo, agregando que "el proceso de análisis y comprobación está en marcha en varias regiones".

En tanto, la oficina del gobernador talibán de Nuristán confirmó inundaciones en distintos sectores de la provincia como consecuencia de las intensas precipitaciones, aunque hasta el momento no ha entregado un balance sobre los daños materiales.

Por su parte, el portavoz del Gobierno afgano, Zabihulá Muyahid, manifestó su pesar por la tragedia y por las consecuencias que ha dejado el temporal.

"Profundo pesar" por los "daños humanos y materiales" en Nuristán. "Deseamos el paraíso como morada a los mártires y una rápida recuperación a los heridos", ha manifestado en un mensaje en redes sociales.

Asimismo, aseguró que los organismos del gobierno ya se encuentran desplegados en las zonas afectadas para apoyar las labores de rescate y recuperación.

"Los organismos vinculados al Emirato Islámico se han activado para salvar la vida y los bienes de la población", ha destacado en un mensaje en redes sociales, en referencia a la movilización de los equipos de rescate en la búsqueda de víctimas y las labores de recuperación de las zonas afectadas.

PURANOTICIA