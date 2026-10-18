Al menos 18 personas murieron en medio de avalancha humana en un acto religioso en Calcuta

Al menos 18 personas murieron -incluidas trece mujeres y un menor- en una avalancha humana ocurrida durante las celebraciones religiosas de Durga Puja, una de las principales festividades hindúes, en la ciudad de Calcuta. Ocho de los heridos están en estado crítico.

"Ha ocurrido una estampida en la puerta de salida del Parque Sarada de Puja Pandal, competencia de la comisaría del Parque Girish", informó la Policía de Calcuta.

Las autoridades han movilizado a la Policía, a los bomberos y ambulancias y se cerró al público el Puja Pandal, según informó la televisión india NDTV.

El ministro principal de Bengala Occidental, Suvendu Adhikari, anunció que están revisando ya las grabaciones de las cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido. "Vamos a investigar si la multitud estaba siendo controlada adecuadamente. Vamos a depurar responsabilidades", explicó.

Uno de los testigos presenciales contó que muchas personas perdieron el conocimiento durante la estampida y otro relató que la entrada y la salida eran muy estrechas para la cantidad de gente que participaba en el evento.

El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció compensaciones de 200.000 rupias -unos 2.000 dólares- para las familias de los fallecidos. Los heridos recibirán 50.000 rupias cada uno, menos de 600 dólares. "Estoy con quienes han perdido a sus seres queridos. Que los heridos se recuperen lo antes posibles. Las autoridades locales están prestando toda la ayuda posible a los afectados", publicó Modi en redes sociales.

El Durga Puja es una de las principales celebraciones religiosas del hinduismo, especialmente popular en el estado de Bengala Occidental, en India, y en comunidades bengalíes de todo el mundo. Está dedicada a la diosa Durga y conmemora su victoria sobre el demonio Mahishasura, símbolo del triunfo del bien sobre el mal.

PURANOTICIA