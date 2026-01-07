Agente de migraciones de EE.UU. mató a disparos a una mujer durante operativo en Minneapolis

Los videos no dejan claro hasta qué punto el vehículo en marcha llegó a tocar al agente.

"Algo horrible de ver"

Tras el incidente se concentraron cientos de manifestantes en el lugar, ubicado cerca de algunos de los negocios de inmigrantes más antiguos de la ciudad y a menos de 2 kilómetros del lugar donde George Floyd murió a manos de la policía en 2020.

Imágenes muestran cómo agentes policiales usan sprays con una sustancia amarilla para tratar de dispersar a las personas que salieron a protestar.

Las autoridades federales interpretan que el disparo fue un acto de defensa propia, mientras que las de Minneapolis y el estado de Minnesota consideran que el agente disparó de forma injustificada, ya que la víctima no estaba poniendo en peligro su vida.

El presidente Donald Trump declaró que las imágenes son "algo horrible de ver" y alegó que la conductora se comportaba de forma "muy desordenada, obstruyendo y resistiendo, y que luego atropelló de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien se encontraba de visita en Texas, describió el incidente como un "acto de terrorismo doméstico" contra el servicio migratorio.

Según su versión, la conductora intentó atropellar a los agentes y los embistió con su vehículo, lo que llevó a uno de ellos a disparar "para protegerse a sí mismo y a las personas que lo rodeaban".

Esa caracterización fue duramente rechazada por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien calificó la versión del gobierno federal de "basura".