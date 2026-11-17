La red de comunicaciones clasificadas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos experimentó un corte provisional de algunas de sus funciones, según informó este martes el propio departamento de Inteligencia antes de asegurar que no se trata de una situación crítica.

La NSA describió una "degradación temporal durante el mantenimiento rutinario programado" que afectó a "algunos sistemas internos", según un comunicado enviado a la cadena CNN.

Sin embargo, señaló, que "las capacidades críticas permanecen completamente operativas" gracias a que la infraestructura de la red está diseñada con "múltiples capas de redundancia para mantener las operaciones durante el mantenimiento planificado o eventos inesperados".

La red, conocida como NSA Net permaneció fuera de servicio al menos desde las primeras horas del martes impidiendo a algunos empleados de la agencia acceder a sus sistemas de trabajo, lo que llevó a la agencia a pedir a su personal que llegara más tarde al trabajo en su sede de Fort Meade, Maryland, informaron en un primer momento fuentes de la CNN.

Esta interrupción es la última de una serie de problemas en los sistemas de la infraestructura digital estadounidense, tras un error técnico que obstruyó temporalmente las transacciones en algunos bancos del país o, sobre todo, la caída de comunicaciones del 11 de noviembre que llegó a dejar en tierra todos los vuelos del país.

Las autoridades estadounidenses tranquilizaron a la población y asegurado que ninguno de estos incidentes obedece a un ataque informático.

(Imagen: Europa Press)

PURANOTICIA