Adolescente de 17 años pierde la visión tras recibir impacto de gas lacrimógeno en Francia

Una adolescente francesa de 17 años perdió la visión de su ojo izquierdo luego de recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por agentes policiales durante una manifestación en la ciudad de Mulhouse, en la región de Alsacia.

El hecho ocurrió en medio de las movilizaciones registradas en distintas ciudades de Francia contra las condiciones de la educación pública, el elevado costo de la vida y la violencia policial.

Tras resultar herida en el rostro, la joven recibió atención de los equipos de Bomberos y fue trasladada a un hospital. Debido a la gravedad de sus lesiones, la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del incidente.

La Fiscalía de Mulhouse confirmó en un comunicado, recogido por el medio Franceinfo, que la adolescente sufrió la "pérdida definitiva del ojo izquierdo". Las diligencias buscan establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Según informó el fiscal, durante la manifestación unas 400 personas se dirigieron a una estación de trenes con la intención de ingresar al recinto. Ante esta situación, las fuerzas policiales utilizaron gases lacrimógenos para proteger a los pasajeros y responder a los intentos de saqueo de comercios y al lanzamiento de fuegos artificiales.

El caso se suma a otros episodios graves ocurridos durante la jornada del sábado. La IGPN también intervino tras la amputación de una mano a un manifestante en Saint-Étienne y las lesiones craneales graves sufridas por otra persona en París.

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