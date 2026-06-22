Abelardo de la Espriella se impone en Colombia y promete un gobierno "sin persecuciones": Gustavo Petro no reconoce su victoria

El ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, afirmó que durante su futuro gobierno "no habrá persecuciones" contra quienes piensan diferente. También llamó a su rival en las urnas, el izquierdista Iván Cepeda, a no "sembrar el terror".

"Tendrá todas las garantías para ejercer la oposición, siempre y cuando sea dentro del marco constitucional y legal. Pero se lo dejo muy claro: ni se le ocurra estimular la violencia. Absténgase de sembrar el terror", sostuvo el ultraderechista en un discurso desde la ciudad de Barranquilla en el cual llamó a Cepeda a que "no se equivoque" porque "ya sabe lo duro que muerde el tigre".

De acuerdo con los resultados, el ganador de estos comicios es la alternativa del movimiento Defensores de la Patria, con un 49,66% de los votos frente al 48,7% obtenido por Cepeda, según el preconteo preliminar que ya va por el 99,99% de las mesas informadas.

Durante su intervención ante una gran multitud de personas reunidas en Barranquilla, De la Espriella se dirigió a la ciudadanía con frases como "Colombia, aquí está tu tigre", "Colombia, aquí está tu presidente" u "hoy más que nunca estoy firme por la patria", tras lo cual indicó que "esta victoria no pertenece a un hombre, a un partido o región" sino "a Colombia entera".

Acto seguido, insistió en su intención de gobernar "para todos los colombianos", votaran o no por él, esgrimiendo que durante su mandato "no habrá retaliaciones, ni persecuciones" porque, defendió, "en democracia no existen enemigos irreconciliables" sino "compatriotas que piensan diferente, pero que tienen exactamente los mismos derechos".

"Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación, la noche en la que empieza una nueva era, un cambio de orden: la patria milagro", celebró.

Además, afirmó que durante el mandato que arrancará próximamente, "el Congreso de la República podrá legislar sin presiones de parte del Gobierno", así como que los "gobernadores y alcaldes podrán dirigir los destinos de su territorio, con el Gobierno nacional como aliado".

PETRO NO RECONOCE

Tras los resultados, con el 99,99% de los votos, el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que "no se puede proclamar ninguno presidente" porque "es el escrutinio el que determina quién es el presidente".

"Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad", remarcó Petro.

Minutos antes, el mandatario saliente consideró que "deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato", por lo que insistió que "aún no se puede saber quién es el presidente".

Posteriormente, también en redes sociales, Petro dijo tener "evidencia" de "un cambio de direcciones IP de varios servidores de la Registraduría Nacional". Ello significa, según expresó, "que se vulneró el software y otros escribieron datos de mesas y puestos de votación".

"Pasaré a los jueces con exactitud los servidores cambiados para que haga la auditoría experta al software electoral que no se ha realizado para hacerlo en el proceso mismo de escrutinio",manifestó, añadiendo la solicitud de "un escrutinio de todas las mesas y conteo de nuevo de todos los votos con estudio de vulneraciones del software electoral y las mesas que sufrieron afectaciones".

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