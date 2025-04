A los 89 años muere Mario Vargas Llosa, Premio Nobel peruano y figura imprescindible de la literatura latinoamericana

A los 89 años falleció Mario Vargas Llosa, el escritor peruano y Premio Nobel de Literatura 2010 que marcó un antes y un después en las letras hispanoamericanas.

Figura esencial del llamado «Boom Latinoamericano», Vargas Llosa construyó una obra monumental, cruzada por la historia, el poder y la condición humana.

Nacido en Arequipa en 1936, su vocación literaria surgió desde muy joven, intensificándose durante su paso por el Colegio Militar Leoncio Prado, una experiencia que transformó más tarde en su primera novela, «La ciudad y los perros» (1963).

La década de los '60 marcó su consagración como narrador, con obras como «La casa verde», «Conversación en La Catedral» y «La guerra del fin del mundo», libros que lo instalaron en la primera línea de la literatura global. Compartió escena con Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, en una generación literaria sin precedentes, bajo el impulso de su agente Carmen Balcells.

“Me gustaría que la muerte me hallara escribiendo, como un accidente”, declaró en una entrevista con la BBC en 2019. Esa frase resume no solo su pasión, sino también su ética literaria: perseverancia, disciplina y trabajo. “Yo no me considero un escritor talentoso, sino un obrero de la palabra”, dijo alguna vez, citando su admiración por Flaubert y el oficio minucioso que exige la escritura.

En sus novelas abordó desde dictaduras latinoamericanas hasta episodios íntimos y autobiográficos, como en «La tía Julia y el escribidor». Nunca dejó de publicar: en 2022 lanzó «La mirada quieta», un ensayo sobre Benito Pérez Galdós; antes, en 2019, «Tiempos recios», sobre la Guatemala de los años '50.

A pesar de haber superado dos veces el Covid-19, en 2022 y 2023, Vargas Llosa permanecía activo y comprometido con su obra hasta los últimos años. Su legado —literario, político y cultural— queda inscrito como una de las contribuciones más relevantes de la lengua española al pensamiento contemporáneo.

