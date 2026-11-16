A los 80 años muere "El Jefe de Jefes", fundador del Cártel de Guadalajara y mentor de Joaquín "El Chapo" Guzmán

El narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara y conocido como "El Jefe de Jefes", murió este domingo a los 80 años, en un hospital privado al que había sido trasladado de urgencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande, en el estado de Jalisco, donde cumplía una extensa condena.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que Félix Gallardo fue trasladado el pasado 13 de noviembre "con carácter de urgencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande hacia un hospital privado en la Colonia Lomas del Country. Tras permanecer bajo observación con pronóstico reservado, perdió la vida este 15 de noviembre".

El histórico capo, considerado una de las figuras fundamentales en la consolidación del narcotráfico mexicano durante las décadas de 1970 y 1980, padecía múltiples problemas de salud, entre ellos diabetes, hipertensión, neumonía, tuberculosis pulmonar latente, pérdida de visión, glaucoma, sordera, vértigo y afecciones en la columna.

Su delicado estado de salud llevó a que un juez federal le concediera en 2022 el beneficio de cumplir su condena bajo arresto domiciliario. Sin embargo, la Fiscalía General impugnó la resolución y la medida finalmente no se concretó.

Félix Gallardo permanecía encarcelado desde 1989 y cumplía dos condenas que sumaban 77 años de prisión. La primera correspondía a 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho.

La segunda sentencia, de 37 años, estaba relacionada con el secuestro, las torturas y el asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Enrique "Kiki" Camarena.

Precisamente, su antiguo socio y también fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, enfrentará un juicio en marzo de 2027 ante un tribunal de Nueva York por estos mismos delitos.

Antes de su detención, "El Jefe de Jefes" era considerado el principal traficante de cocaína de México. Su captura provocó la fragmentación de la organización criminal que había creado junto a Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como "Don Neto".

Su arresto también marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien había ingresado al narcotráfico bajo las órdenes de Félix Gallardo, apodado también "El Padrino".

Tras la caída de su antiguo jefe, Guzmán se trasladó a Culiacán y posteriormente fundó el Cártel de Sinaloa, organización que protagonizó una violenta disputa por el control territorial con el Cártel de Tijuana, creado por los hermanos Arellano Félix en Baja California.

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