A 128 se eleva la cifra de fallecidos por incendio en rascacielos de Hong Kong

El balance de muertos a causa del devastador incendio registrado el miércoles y que afectó a varios rascacielos de Hong Kong, aumentó a 128.

El Departamento de Bomberos de la región administrativa especial china señaló que al menos 76 personas resultaron heridas por el fuego en el sector situado en el distrito Tai Po.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ordenó el inicio de una serie de medidas de inspección en todos los edificios públicos que estén sufriendo obras de renovación a raíz del siniestro, después de que las investigaciones apuntaran a que una espuma rígida de poliestireno altamente inflamable en las ventanas de los pisos provocara la rápida propagación de las llamas.

Los expertos, que se encuentran recolectando muestras del material de andamiaje que cubría la fachada, apuntan a que una de las causas podría deberse al uso de bambú, lo que también habría facilitado la expansión del fuego.

De momento, tres personas han sido detenidas por presunta negligencia: dos directores y un constructor de una inmobiliaria.

Asimismo, las autoridades de Hong Kong anunciaron que las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales, así como la cancelación de todos los actos de celebración oficial en memoria de las víctimas del enorme incendio.

PURANOTICIA