6 mil colegios de Italia recibieron amenazas de bomba: Gobierno descartó un peligro real

Más de 6.000 establecimientos educacionales de Italia recibieron amenazas de bomba a través de correos electrónicos, situación que obligó a activar protocolos de seguridad y evacuar a estudiantes en distintos puntos del país. La primera ministra, Giorgia Meloni, confirmó que las inspecciones policiales no permitieron encontrar explosivos en ninguno de los recintos.

"Hoy, miles de colegios italianos han recibido un mensaje en el que se anunciaba una bomba. En muchos centros se ha hecho salir a los alumnos, las fuerzas del orden han registrado aula por aula y diré de inmediato lo más importante: no se ha encontrado nada en ningún colegio", señaló la mandataria en un mensaje en video.

Tras una reunión con ministros y responsables de ciberseguridad, Meloni sostuvo que no existen indicios de un peligro concreto y que los mensajes tendrían como objetivo generar temor. Además, informó que los investigadores y la Fiscalía trabajan junto a sus pares europeos para determinar quién está detrás de las amenazas.

La primera ministra también vinculó estos episodios con falsas alertas registradas recientemente en Irlanda y Reino Unido, que obligaron a desviar decenas de vuelos, además de mensajes similares enviados a medios de comunicación de distintos países.

De acuerdo con antecedentes difundidos por medios italianos, uno de los correos fue enviado bajo el asunto "alerta de peligro" y contenía amenazas de ataques contra los establecimientos, además de alusiones a un supuesto grupo denominado "Vilayat de Misoginistán".

El mensaje advertía la presunta instalación de explosivos en los colegios y también amenazaba directamente a la primera ministra. Sin embargo, las autoridades no encontraron elementos que confirmaran la existencia de los artefactos anunciados.

El contenido presenta similitudes con otros mensajes recibidos durante noviembre. Uno de ellos, enviado el 2 de noviembre a 271 establecimientos educacionales, utilizaba una firma atribuida al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Otro, recibido días después en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, provocó alertas de bomba en dos vuelos procedentes de Helsinki y Dublín.

Meloni anunció que este jueves se reunirá con los líderes de la oposición para abordar la situación y recalcó que la seguridad del país debe estar por encima de las diferencias políticas. "Quien haya hecho esto quería una nación paralizada, quería una nación asustada", afirmó la jefa de Gobierno, asegurando que Italia continuará con sus actividades habituales mientras avanzan las investigaciones.

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