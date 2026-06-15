Hora de Noticias 15 de junio

En Puranoticia Matinal estuvo con nosotros Andrés Benavides, académico de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, quien analizó el reciente fallo de la Corte de Valparaíso que dejó sin efecto el cobro del CAE por vía tributaria y abordó la legalidad de los embargos a deudores del crédito.