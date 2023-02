Hombre murió ahogado tras intentar rescatar a su hijo en la playa de Algarrobo

La víctima se lanzó al mar junto a un salvavidas para rescatar a su hijo que había sido arrastrado por una ola. Si bien, tras los esfuerzos el niño pudo ser puesto a salvo y no presentó lesiones, el padre no tuvo la misma suerte y no sobrevivió.