Fiscal de Tarapacá explicó las dificultades para investigar el crimen organizado

El fiscal de Tarapacá, Raúl Arancibia, explicó las dificultades que enfrentar para poder investigar el crimen organizado, especialmente cuando los involucrados son extranjeros.

El persecutor aclaró a BioBioChile que “ya el peruano y boliviano es para nosotros más conocido, pero a nivel de otras nacionalidades a veces esto se complica”.

“Sin duda ese es un grave obstáculo, lo sufrimos permanentemente por la cantidad de extranjeros indocumentados que circulan en la región y también la cantidad de extranjeros que ha cometido delitos o se ve involucrado en delitos”, afirmó.

Arancibia señaló que cuando se trata de una investigación “ahí se recurre a distintos elementos: están las cámaras de seguridad, eventuales testigos, redes sociales, etcétera. La búsqueda es mucho más difícil porque incluso eventualmente podríamos tener huellas digitales, pero no tenemos cómo compararlas con alguien. No tenemos cómo hacer un cotejo de huellas cuando esas huellas no están registradas en nuestro país”.

“Entonces, el obstáculo es muy grande, es muy difícil de superar, muchas veces, y esa es una de las cosas que probablemente impide solucionar algunos casos que tenemos pendientes. Ahora, una vez que la persona está detenida, ya sea en flagrancia o por otra circunstancia, nosotros lo que hacemos es tomarle el registro de la huella dactilar, los diez dedos, más el registro fotográfico y todo lo demás. Y toda esa información se envía al Registro Civil, a fin de que se registre en nuestra base de datos, pero eso fuera de las huellas, los datos, de la identidad de la persona, van a ser lo que ellos digan”, expresó.

“Porque muchas veces no tenemos cómo. A veces andan con documentación, pero esa información puede ser falsa o a veces uno los encuentra con varios documentos de identidad distintos, eso también nos ha tocado… o sin ningún tipo de documentos. De tal manera que al final de cuentas ellos eligen un nombre, lo dicen y así queda registrado y probablemente en ocasiones va a quedar condenado una persona con un determinado nombre que no necesariamente va a ser el verdadero”, detalló el fiscal.

Agregó que “hay países con los cuales tenemos una colaboración más fluida y otras con las que no hay ninguna, o muy lenta de que llegue la información correcta, y eso tiene mucha importancia, porque no es sólo la identidad, sino que también están los antecedentes previos que tiene esa persona que puede haber cometido, que sé yo… incluso homicidios en otro país que nosotros no tenemos conocimiento”.

Al ser consultado con que países han tenido mejor coordinación, respondió que “la verdad es que en términos generales con todos los países de la región no es fácil esta colaboración, con algunos más por supuesto. Con Perú tenemos una buena comunicación, Colombia es un poco más difícil, con Venezuela no hay ninguna comunicación en este sentido, ninguna. No tenemos respuesta a nuestros requerimientos, incluso homicidios”.

“Y con Bolivia a veces también es complicado, lo que pasa es que en el fondo existen dos tipos de comunicación, la comunicación oficial, a través de un requerimiento internacional de información, y también está la comunicación extraoficial por conocimientos que tiene uno en la policía o con algunos funcionarios del extranjero donde uno ha ido estableciendo contactos y algunas relaciones que permiten mandarle un WhatsApp o un correo electrónico y a veces nos pueden ayudar”, agregó.

