Expertos critican la calificación +18 de la película «Sonido de Libertad» en Chile

Sonido de Libertad (Sound of Freedom) finalmente se estrena en Chile este 31 de agosto, después del arrasador éxito en todo el mundo, y que cuenta con la participación de Eduardo Verástegui, trata sobre el tráfico infantil y narra la historia de Tim Ballard, un ex agente federal que dedicó su vida a rescatar niños de la trata de personas, fue calificada en Chile con la máxima restricción (18 años) a diferencia de todos los países donde ha sido estrenada que es considerada apta para adolescentes (+14 años)

Ante los lamentables e incomprensibles criterios del Consejo de calificación Cinematográfica de Chile de calificar +18 la película Sonido de Libertad (Sound ofFreedom) consideramos que el contenido de esta película lo que hace es poner en alerta a las familias y promueve el autocuidado en los adolescentes ante el feroz avance del tráfico de menores en el mundo.

“Sonido de Libertad está filmada de manera respetuosa e impactante, basada en eventos reales, con héroes encubiertos que traen esperanza a muchos" dice Neal Harmon, CEO de Angel Studios.

La película se estrena en los cines chilenos hoy jueves 31 de agosto y por asuntos de plazos no se hará ningún tipo de controversia formal, pero como Angel Studios “lo invitamos a ser parte del público que ve esta película y que con el conocimiento sobre cómo opera el tráfico de niños ayude a frenar el avance de estas redes”.

Ante este hecho, Jaime Hernández, productor ejecutivo de Sonido de Libertad, dijo que "me parece muy triste y lamentable que Chile sea el único país del mundo con la calificación más restrictiva, ya que esto limita el acceso a audiencias más jóvenes que son justamente las que se ven afectadas por esta temática y que es el público donde se quiere crear conciencia”.

Santiago Escobar, experto en seguridad y director El Desenfoque, señaló que "lamentable que en un país democrático que tiene problemas graves de seguridad vuelva a la censura en temas que alertan sobre el avance del crimen organizado, como es el tráfico de menores. Esta película no está lejos de ser realidad en Chile”.

La psicóloga Lucy Ana Avilés comentó que "lamentablemente las cifras de abuso y maltrato infantil en Chile siguen aumentando y somos testigos de los esfuerzos de muchos por crear conciencia de esta cruda realidad. Sound of Freedom es un medio que nos permite conversar entre todos para prevenir y cuidar a los niños y adolescentes de nuestro país, y evitar este horrible flagelo. No se entiende que Chile, por ahora, sea el único país que no permite el acceso a mayores de 14. Sorprende aún más, cuando la edad de consentimiento sexual es a los 14 años”.

“Esta película es un aporte a las consciencias no sólo de adultos, sino también para que adolescentes que podrían estar siendo víctimas de abusos o ser víctimas potenciales de secuestro, comprendan la importancia del autocuidado y busquen protección en sus familias y autoridades competentes. No se justifica esta calificación a pesar de no contener ni una sola escena que la justifique, sólo puede obedecer a razones ideológicas. ¿No será que el contenido cristiano, la protección real de la inocencia infantil frente a la pedofilia que muchos padres temen se esté normalizando en las escuelas a través de la ESI es el motivo de fondo para su censura?”, dijo Vanessa Kaiser PhD en Filosofía y Ciencia Política.

Sobre Sonido de Libertad (Sound of Freedom)

Protagonizada por Jim Caviezel (THE PASSION OF THE CHRIST, FREQUENCY, DEJA VU), ganadora del Premio de la Academia Mira Sorvino (THE FINAL CUT, “Psych,” AFTER EVER HAPPY), Bill Camp (12 YEARS A SLAVE, “The Queen’s Gambit,” JOKER), José Zúñiga (TWILIGHT, “Madam Secretary,” “American Crime Story”), Eduardo Verástegui (UNPLANNED, SON OF GOD, PAUL BLART: MALL COP 2), quien también es productor, y escrita y dirigida por Alejandro Monteverde (ganador del Festival de Toronto "Bella" y "Little Boy").

- SOUND OF FREEDOM está dirigida por Alejandro Monteverde (LITTLE BOY, BELLA), escrita por Alejandro Monteverde y Rod Barr, y producida por Eduardo Verástegui.

- Utilizando la tecnología pendiente de patente que Angel Studios desarrolló para su serie original "The Chosen", los fanáticos pueden usar "Comprar por adelantado", adquiriendo boletos de cine de SOUND OF FREEDOM para que otros la puedan ver de forma gratuita.

- Los detalles sobre cómo “Comprar por adelantado” se pueden encontrar aquí: Angel.com/sof.

