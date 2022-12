Yazmín Vásquez rompió el silencio y realizó inspirada confesión por su amistad con Claudia Conserva: “La gente me ataca y dice que me cuelgo de ella”

En un nuevo capítulo de “Juego Textual” emitido por Canal 13 la noche de este lunes, la panelista Yazmín Vásquez sorprendió al referirse de un íntimo tema personal.

Todo se originó en la sección denominada “Boomerang”, donde el invitado puede escoger a una panelista para realizarle una pregunta, momento en el que el periodista Ignacio Gutiérrez decidió consultar a Vásquez sobre su actual relación con Claudia Conserva.

“¿Tú volverías a trabajar con ella?, pero también me gustaría escuchar tu reflexión sobre cómo un amigo tan entrañable, cuando estás distanciado y está enfrentando algo tan extremo”, le consultó el comunicador, debido a que la animadora de “Milf” se encuentra atravesando un complejo cáncer de mamas.

“Nunca he dejado de ser amiga de ella y sí volvería a trabajar, obviamente, porque lo pasé muy bien y creo que todo el mundo sabe”, comenzó señalando.

“Por el cariño que le tengo a ella y su familia, los respeto mucho, la adoro, yo no me refiero a ella. Ella no lo está pasando bien, por lo tanto, prefiero restarme, porque todo lo que diga o no diga da para malas interpretaciones”, aseguró la ex panelista de “Milf”.

“Ya me ha pasado antes, cuando yo he hablado de ella en buena onda la gente me ataca y dice que me cuelgo de ella”, añadió Yazmín en su mensaje, donde agregó para concluir que “la respeto mucho. Lo único que quiero igual que todo el mundo es que salga lo más rápido de esto. Que esto haya sido una mala pesadilla, que se vaya el cáncer maldito y se recupere”.

