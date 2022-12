Yamila Reyna y su sentida reflexión ante su debut en “Buenos Días a Todos”: “La vida te sorprende desde lugares inesperados”

La mañana de este lunes, el periodista Gino Costa le dio la bienvenida en pantalla a “Buenos días a todos” a la panelista de “Hoy se Habla” Yamila Reyna, quien estará como invitada especial en el programa de las mañanas de TVN, luego de la salida de Nathalie Catalán.

“Espero estar a la altura y voy a dar todo de mí. Arranquemos, que tenemos un gran programa”, fueron las palabras de la comediante argentina al sumarse al espacio.

Ahora, la actriz mantuvo una íntima conversación con “Las Últimas Noticias”, donde se refirió a su nuevo desafío, asegurando que “sin esperarlo, he tenido un gran año profesional, pasé de estar entre Antofagasta (junto a su pareja, el futbolista Diego Sánchez) y Santiago trabajando en mis redes sociales, a estar seis horas y media en televisión”.

“La vida te sorprende desde lugares inesperados”, reflexionó la trasandina, quien indicó sobre su primer día que “estaba traspapelada de información. Pero estuvo buenísimo y tengo un cansancio normal”.

“Soy muy trabajólica, me encanta este rol. Lo único que a mi perrito Ernesto lo mandé de vacaciones a la casa de mi mejor amiga hasta que se adapte a mis horarios. Pero hoy me voy a ir a la cama muy feliz”, añadió.

Bajo este contexto, Yamila se refirió al giro que dio su carrera durante este 2022, el que se centró en la animación. “Cuando me llamaron de "Hoy se habla", pensé que se habían equivocado de celular y les dije a Romina, la productora, ‘¿tú estás segura de a quién llamaste?’. Tampoco me imaginé terminar el 2022 participando en el matinal”, aseguró.

“Hace 15 años, una chica extranjera me comentó que debíamos irnos del país porque nunca nos darían la oportunidad de animar un programa. Pero yo creía que, si uno hacía un buen trabajo, sí se podía lograr. Y en TVN siempre me han dado oportunidades nuevas”, complementó Reyna.

Sobre este nuevo desafío en la pantalla, la argentina aseguró que “intento no presionarme porque esa es una mochila que no quiero cargar. No me permitiría fluir (en pantalla)”.

“En el primer año de pololeo a Diego le costó mucho porque algunos jugadores de fútbol están acostumbrados a que las mujeres se adapten a ellos. Pero conmigo entendió que no iba a ser así, que tenía una mujer trabajólica, independiente, así que me apoya en todo”, explicó sobre su relación con el futbolista de Deportes Antofagasta, Diego Sánchez.

“Él está orgulloso, es lo máximo. De repente paso todo el día sin poder mandarle un WhatsApp y él entiende. Tenemos mucha confianza, somos muy compañeros y me mandó flores al estudio”, concluyó.

PURANOTICIA