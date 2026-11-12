Yamila Reyna podría enfrentar millonaria demanda de Américo por presunto incumplimiento de acuerdo de confidencialidad

Una nueva arista económica amenaza con reactivar el conflicto judicial entre Yamila Reyna y el cantante Américo. De acuerdo con antecedentes revelados por la periodista Cecilia Gutiérrez en el programa Alfombra Roja (Canal 13), la comediante podría enfrentar una millonaria demanda por un presunto incumplimiento de una cláusula de confidencialidad, establecida en el marco de la causa por violencia intrafamiliar (VIF) que involucró a ambos.

El conflicto se remonta a la denuncia presentada por Reyna en febrero de 2026, tras un episodio ocurrido en San Javier. Posteriormente, el pasado 6 de noviembre, el Juzgado de Garantía de dicha comuna condenó al intérprete por los delitos de lesiones menos graves y daños simples. La sentencia contempló 100 días de reclusión parcial domiciliaria diurna con tobillera electrónica, una multa de 11 UTM, dos años de terapia de control de impulsos y la prohibición de acercarse a la actriz durante seis meses.

Sin embargo, según detalló Gutiérrez, días antes de la audiencia las partes habían suscrito un documento que establecía estrictas condiciones de confidencialidad. "En causas de VIF no se puede llegar a acuerdo, legalmente no se puede, lo que se hace es un acuerdo reparatorio para la víctima, lo que a la víctima la deje un poco más tranquila", contextualizó la panelista.

Respecto al contenido específico del documento, la periodista explicó: "En ese acuerdo reparatorio que escuchamos en la audiencia de los 100 días de reclusión domiciliaria, había un ápice y ese ápice dice que ninguno de los dos se puede referir públicamente al otro, referir, hacer alusión de ningún tipo al otro".

Uno de los puntos centrales de la controversia sería la fecha en que comenzó a regir esta restricción. El acuerdo fue firmado el 28 de octubre, una semana antes de la lectura de sentencia, pero la actriz habría realizado declaraciones públicas apenas un día después. "El acuerdo comenzaba a regir el 28, que fue el día que se firmó entre las partes. Yamila al otro día sale del tribunal y entre otras cosas dice que Américo es poco hombre, porque no leyó la carta y qué se yo", relató Gutiérrez.

A las declaraciones realizadas a la salida del tribunal se sumarían distintas publicaciones en redes sociales, contactos telefónicos y entrevistas concedidas por la comediante durante los días posteriores. Estas apariciones podrían constituir nuevos incumplimientos del pacto y activar la elevada sanción económica contemplada en el documento. "Por cada vez que se hablaba del otro tenían que pagar una multa de 50 mil dólares", puntualizó la comunicadora.

Ante la presunta reiteración de estas situaciones, la defensa del cantante ya estaría evaluando iniciar acciones legales contra la comediante. "Tengo entendido que el grupo legal de Américo está estudiando acciones legales contra Yamila para que por fin se pueda subsanar este tema, porque lo que dice el entorno de Américo es que, sumando lo que ellos han visto en redes y en otros programas, la deuda de Yamila en este momento ascendería a unos 700 mil dólares", aseguró Gutiérrez.

De concretarse esta acción y ratificarse el cálculo del círculo cercano al músico, el monto en cuestión alcanzaría los 700 mil dólares, equivalentes a cerca de 700 millones de pesos chilenos. No obstante, hasta ahora esta cifra corresponde únicamente a una estimación de la parte vinculada al artista, por lo que no existe una resolución judicial que confirme la deuda ni el cobro de las multas mencionadas.

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