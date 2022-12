Willy Sabor protagonizará emotivo momento al detallar compleja enfermedad de su padre: “Lo echo de menos”

La noche de este lunes, Canal 13 emitirá un nuevo episodio de su estelar “Juego Textual”, donde Sergio Lagos recibirá como invitado al comediante Willy Sabor.

En la íntima conversación junto a las panelistas del espacio Katty Kowaleczko, Tita Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Pepi Velasco, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, el exintegrante de “Morandé con Compañía” recordó a su padre, el productor musical Carlos González, quien ha sido parte fundamental de su carrera artística, incluso siendo él quien compuso sus más célebres canciones como “El león” o “Más rica que tú”.

“Está enfermo, tiene demencia vascular. Ya no está, lo echo de menos”, relató ente lágrimas sobre su progenitor de 84 años, añadiendo que “andábamos para todos lados juntos. Yo hacía radio con mi papá sentado al lado todos los días. Almorzábamos juntos y él siempre sentado al lado mío”.

En esta línea, el también locutor radial reveló que todo comenzó cuando su padre fue operado de una trombosis ocular. “Fue duro. Veo ese cambio cuando ya se bajaba del auto y no sabía dónde estaba, perdido. Una vez se me perdió en un mall. La primera vez fue terrible, se me perdió todo un día. Todos me decían, me llamaban y me decían que lo vieron caminando solo, perdido”, relató.

“Ahora está viviendo en un lugar donde lo están cuidando mucho (…) cuando lo voy a ver algunas veces soy su hermano, la última vez que fui sí me reconoció como su hijo”, añadió Willy Sabor, evidentemente conmovido.

