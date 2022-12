Willy Sabor desclasificó detalles de su polémica salida de “Morandé con Compañía”: “Kike quedó enojado”

En una nueva edición del estelar “Juego Textual” emitido por Canal 13 la noche de este lunes, Sergio Lagos recibió en el estudio al comediante Willy Sabor, quien recordó su polémica salida del extinto programa de humor de Mega “Morandé con Compañía”.

Todo comenzó cuando el también locutor radial renunció a Mega, ya que le habrían ofrecido una gran oportunidad en Chilevisión, la que consistía en tener su programa propio bajo el nombre “El show de Willy Sabor”.

“Lo que pasó con ese programa, es que me llegó una oferta increíble, que era imperdonable no tomarla, mientras en Morandé me pagaban por capítulo”, comenzó recordando, donde añadió que “me empecé a encontrar con dineros que nunca había visto en mi vida”.

Bajo este contexto, recordó lo que fue un total fracaso, debido a la poca libertad editorial que tenía la producción. “Stefan Kramer fue al casting de mi programa y quedó fuera. Yo les decía a los productores que él era seco, que había que dejarlo, pero tomaron decisiones y eligieron los castings. Todo mal”, recordó.

“Uno aprende mucho de los fracasos. Aprendí a tomar buenas decisiones y a elegir los equipos, gente de confianza, de analizar las ideas y los inventos que estamos haciendo. Acá había una persona a cargo que se creía Gonzalo Beltrán”, aseguró Guillermo González, nombre real del artista.

“Fue con escándalo mi salida, Kike quedó enojado. Pero después del fracaso tuvimos una junta y volvimos al equipo. Ambos quedamos con las ganas de volvernos a ver”, concluyó.

