Vivianne Dietz se codea con estrellas de la moda en el Victoria's Secret Fashion Show

La actriz chilena Vivianne Dietz sumó una nueva aparición en el circuito internacional de la moda al asistir al Victoria's Secret Fashion Show 2026, realizado este domingo 18 en Los Ángeles, California, donde presenció el espectáculo desde la primera fila.

La intérprete participó como invitada y embajadora, por lo que su presencia estuvo centrada en disfrutar del desfile como espectadora. Su asistencia la convirtió en parte de las figuras del espectáculo convocadas para esta edición del evento.

El desfile reunió a reconocidas modelos, entre ellas Gigi Hadid, Adriana Lima y Candice Swanepoel, además de incluir presentaciones musicales de Tate McRae, Megan Thee Stallion y el grupo KATSEYE, en una propuesta que combinó moda y entretenimiento.

La presencia de Dietz en Los Ángeles se suma a otras actividades vinculadas con la industria de la moda en las que ha participado durante los últimos meses.

A fines de septiembre, la actriz formó parte de Le Défilé de L'Oréal Paris, espectáculo organizado por la marca en el marco de la Semana de la Moda de París, uno de los encuentros más destacados del calendario internacional.

El Victoria's Secret Fashion Show, en tanto, volvió a su formato anual en 2024, después de permanecer varios años fuera de la programación habitual. Desde entonces, el evento ha retomado su lugar como una de las principales vitrinas de la marca, con una propuesta que reúne a figuras de la moda, la música y el espectáculo.

Con su asistencia a la edición 2026, Vivianne Dietz continúa sumando experiencias fuera de Chile y participando en encuentros internacionales ligados a la moda.

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