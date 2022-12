Vivi Kreutzberger dedicó especial mensaje a su hija en el día de su matrimonio: “El amor es amor”

Este fin de semana, la hija de Vivi Kreutzberger, Nicole Numhauser, contrajo matrimonio en una íntima ceremonia junto a su novia Stephanie Bruce, a la que asistió su familia y su círculo más cercano.

Así lo confirmó su propia madre, la animadora de TV+, quien compartió especiales imágenes de la importante celebración a través de sus redes sociales, donde le dedicó un sentido mensaje a las recién casadas.

“Que lindo poder ver a los hijos realizados y felices!! Cada día avanzamos más, hace solo unos meses esta celebración no podría haber ocurrido, no todos tenían permitido amar a quien quisieran, si no a quien la sociedad permitiera, hoy el amor es amor! PUNTO”, escribió la conductora de “Más Vivi que Nunca” en una nueva publicación de su cuenta personal de Instagram, donde añadió diversas imágenes del célebre momento.

