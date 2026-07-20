"Tuve la suerte de estar con una gran mujer": Felipe Kast rompe el silencio y confirma el fin de su relación con Pamela Díaz

El exsenador Felipe Kast confirmó el término de su relación con la animadora Pamela Díaz, poniendo fin a las especulaciones que surgieron durante las últimas semanas sobre el estado de su romance, el que se extendió por cerca de un año y siete meses.

La revelación se produjo durante una conversación con el periodista José Antonio Neme en el espacio digital FelipePodKast, donde el comunicador le consultó directamente sobre su situación sentimental.

Ante la pregunta de si continuaba su relación con la conductora de televisión, Kast fue categórico.

"No, terminamos. Terminamos hace poco", respondió.

Pese al quiebre, el exparlamentario dedicó palabras de admiración a quien fuera su pareja. Luego de que Neme comentara que se había "perdido una gran mujer", Kast corrigió esa afirmación para destacar lo que significó la relación para él.

"Yo tengo una discrepancia contigo. Yo creo que tuve la suerte de estar con una gran mujer", enfatizó.

Más adelante, profundizó en las cualidades personales y profesionales de la animadora.

"Yo creo que es una mujer que tiene un cerebro increíble, muy inteligente. Creo que de las cosas más atractivas de ella es su inteligencia", confesó.

Asimismo, agregó que Pamela Díaz es una "buena mamá, es brava" y "muy divertida".

El exsenador también reconoció el impacto que tuvo esta relación en su vida, señalando que fue un vínculo muy significativo tras el término de su matrimonio.

"Además creo que aprendí mucho de ella (...) Después de haber estado casado, es la primera vez que me enamoré. Le tengo mucho cariño", expresó, agregando que se siente "privilegiado de haber estado con ella".

Durante la conversación, José Antonio Neme intentó convencer a Kast de retomar la relación, argumentando que "no hay dos Pamela Díaz".

Sin embargo, el exsenador descartó cualquier posibilidad de una reconciliación y fue tajante respecto al futuro del vínculo.

"Cuando uno termina, termina", afirmó.

Finalmente, Kast aseguró que la separación se produjo en buenos términos y destacó la forma en que ambos enfrentaron el fin de la relación.

"Yo creo que ambos estamos en un momento de paz", concluyó, dando por cerrados los rumores que habían circulado durante los últimos meses.

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