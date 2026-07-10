Tribunal desestima la prisión preventiva para "Tea Time" y queda en calidad de detenido en tránsito

Camilo Castaldi enfrentó la audiencia de control de detención y formalización tras ser detenido en un procedimiento policial donde se incautó droga, un arma de fuego y armas blancas. En la instancia, el tribunal rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada en su contra.

La Fiscalía había requerido la medida cautelar más gravosa, pero el juzgado resolvió aplicar arresto domiciliario total. Ante esta decisión, el Ministerio Público apeló, por lo que será la Corte de Apelaciones la encargada de revisar la resolución.

Los cuatro imputados -Castaldi y otros tres ocupantes del vehículo- quedaron en calidad de detenidos en tránsito a la espera de la decisión del tribunal de alzada el que deberá analizar los antecedentes expuestos por las partes y determinar si mantiene la cautelar fijada en primera instancia o si acoge la petición de prisión preventiva.

El exintegrante de Los Tetas conocido como “Tea Time”, ha protagonizado otros episodios que han llegado a tribunales. En 2021 fue detenido por organizar fiestas clandestinas durante el toque de queda decretado por la pandemia, causa en la que cumplió arresto domiciliario.

Además, en 2018 enfrentó una investigación por violencia intrafamiliar tras ser acusado de agredir a su expareja, Valentina Henríquez.

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