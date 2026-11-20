Llega fin de año, y la grúa televisiva ya estaría haciendo de las suyas al interior de los canales de televisión, ya que habría un periodista que saldría de las filas de Canal 13 para comienzos del año 2027, y la estación televisiva tendría entre ceja y ceja un nuevo nombre.

Según lo revelado por El Filtrador, el periodista deportivo Cristóbal Guarello no renovaría contrato para el próximo año con la señal, dejando así 16 años ligado al canal.

De acuerdo a lo señalado por el medio mencionado anteriormente, Guarello solo tendría contrato hasta el 31 de diciembre del presente año, y no tendría renovación.

En este contexto, la ex estación del angelito ya tendría un nuevo nombre en carpeta para reemplazarlo, se trata de la actual figura de TVN y TNT Sports Gonzalo Fouillioux, a quien buscan sumar al Área Deportiva de Canal 13.

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