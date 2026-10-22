Tonka y fin de su relación con Parived: "Me hubiera separado con o sin caso Relojes"

Tonka Tomicic abordó públicamente la disputa judicial que mantiene con el Banco BICE por un departamento arrendado que aún no ha sido devuelto y en el que actualmente reside su exmarido, Marco Antonio López, conocido como "Parived".

En su programa de Radio Romántica, explicó que había llegado a un entendimiento con la entidad bancaria para entregar la propiedad, pero que el compromiso no se concretó porque su expareja no abandonó el inmueble en la fecha acordada.

"Estábamos de acuerdo, el banco también había accedido a aquello, pero no ocurrió. Llegó la fecha y no salió", relató Tomicic al explicar la acción judicial.

La animadora señaló que, tras incumplirse el acuerdo, el banco presentó una demanda y ella debió exponer su versión de los hechos ante la justicia. Según explicó, el escenario podría llevarla nuevamente a un proceso de liquidación de sus bienes.

"Me van a pedir la liquidación de nuevo, o sea, en buen chileno, me van a pedir la quiebra nuevamente, pero ya no tengo otra forma de salir", sostuvo.

De igual manera, se refirió a las decisiones financieras que marcaron su situación actual y reconoció errores en la administración de los recursos durante su relación con López, señalando que "fui una muy mala administradora de los recursos y él fue un pésimo administrador de recursos".

La conductora explicó que se separó a comienzos de 2023 y abandonó la vivienda. Sin embargo, mientras mantuvo su contrato con Canal 13, continuó pagando el inmueble pese a que ya no vivía allí, porque consideraba que debía responder por esa obligación.

La situación cambió cuando quedó sin empleo, periodo que, según detalló, se extendió por más de dos años. Durante ese tiempo, aseguró, fue su exmarido quien se hizo cargo de los pagos relacionados con la propiedad.

Actualmente, Tomicic destacó que contar con trabajo le permite mantenerse económicamente y responder a las necesidades de su madre, aunque reconoció que sus ingresos no son suficientes para resolver una deuda que calificó de muy elevada.

También abordó el término de su matrimonio con Parived, asegurando que "yo me hubiera separado con caso Relojes o sin caso Relojes".

Tomicic explicó que la relación atravesaba dificultades desde antes, después de más de 15 años de convivencia y cerca de 20 años juntos. En retrospectiva, reconoció que debió poner fin a la relación mucho antes.

"¿Y por qué no la terminé? Yo creo que me faltó valor, me faltaron agallas para eso. Creo que fui cobarde", expresó.

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