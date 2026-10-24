Tonka Tomicic rompió el silencio y abordó su separación con Parived: “Me costó mucho”

La noche de este viernes, Tonka Tomicic abordó su separación matrimonial Marco Antonio López, más conocido como Parived, en una entrevista al programa de espectáculos de Chilevisión, Primer Plano.

En medio de la conversación, la comunicadora desclasificó sus motivos para ahora romper el silencio, y contar detalles del bullado quiebre entre ambos, además del complejo momento en que tomó la decisión de acabar con la relación.

“Fui una muy mala administradora de los recursos y él fue un pésimo administrador de recursos. Voy a hablar por mí. Tomé malas decisiones en un minuto. Yo creo que se gastaba mucho dinero”, comenzó relatando Tomicic.

“Con el tiempo te das cuenta de que, en la medida en que uno guarda el silencio, hay otros que arman una historia. A veces se puede apegar a la realidad, a veces no. La mayoría de las veces no se apega a la realidad, porque a veces las cosas son más simples”, añadió la también modelo.

Bajo este contexto, la animadora de “¿Volverías con tu Ex? 2” sostuvo que “he aprendido de eso, de que en la medida en que guardo mucho silencio, se genera una historia que no es tan real”.

“Yo creo que muchas veces cuesta tomar la decisión de separarse, a mí me costó mucho. De pronto hay muchas personas que llevan muchos años en pareja y se hace difícil tomar la decisión. Pero en realidad, cada vez que uno habla con alguien separado, dice: ‘¿Cuántos años de más estuviste?’. Todos tenemos una historia”, añadió.

Además, Tonka recordó el complejo momento laboral y económico que debió enfrentar. “Fue difícil, sobre todo cuando nadie te da trabajo, porque tienes un color distinto”, indicó.

“Parece que de verdad hay que hablar. Me están llegando pegas. Tengo un trabajo en Mega, me siento respaldada”, continuó con su relato, asegurando que “en lo económico (tengo mucho menos), porque en lo emocional, en la amistad, en lo nutrida, estar con quien quiero y disfrutar con mis amigos y mi familia, soy millonaria”.

PURANOTICIA