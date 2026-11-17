Un duro descargo realizó este lunes Fran García-Huidobro en el programa Plan Perfecto de Chilevisión, luego de referirse a la participación de Inessa Sorokina —expareja de Marco Antonio López, conocido como Parived— en el estelar Primer Plano. En la instancia, la denominada “Dama de Hierro” aseguró que vivió una de las experiencias más incómodas de sus más de dos décadas de trayectoria televisiva.

Según explicó la comunicadora, uno de los primeros aspectos que le generó molestia fue el relato de la exmodelo rusa sobre el pasado sentimental del anticuario. “Sentí que la línea fundamental del discurso era que Parived había cambiado cuando conoció a Tonka (Tomicic)”, señaló García-Huidobro, cuestionando que se intentara presentar al guía espiritual como una persona “buena” antes de que la animadora lo introdujera en un entorno de “toxicidad y apariencias”.

No obstante, el malestar de la conductora no se limitó a lo que se mostró en pantalla, sino que también apuntó directamente a la actitud de la invitada durante su permanencia en el estudio. “Fue extremadamente desagradable la participación de Inessa”, afirmó tajante. Además, recordó que, tras más de 20 años entrevistando a personajes complejos en programas de espectáculos, “nunca había salido del programa con lo mal que salí el viernes, y mis compañeros se dieron cuenta”.

PREDICCIONES SIN CONSENTIMIENTO

Uno de los episodios que más incomodó a García-Huidobro fue que Sorokina realizara supuestas lecturas espirituales y predicciones al equipo sin que nadie se las solicitara. “Yo lo único que quería era que ella se fuera del canal porque tenía todas las ganas de decirnos cosas que nadie le preguntó. Tú no le haces la carta astral a alguien que no te lo pide”, relató.

En esa misma línea, la comunicadora cuestionó el comportamiento de la entrevistada y lo calificó como invasivo: “Tú no vas y le dices a una persona el año que se te viene. No, eso es maldad. La canalización es un acto voluntario que una persona accede a hacer. Tú no tienes el derecho a hacérselo a nadie”.

Asimismo, la animadora reveló que la exmodelo habría permanecido más tiempo de lo habitual en las instalaciones del canal, situación que, según indicó, podría ser confirmada por el periodista Sergio Marabolí. “Ese día me dejaste de patio, y no se iba nunca del canal”, comentó.

“GUÁRDATE TUS PODERES”

Tras señalar que incluso presentó problemas de salud durante el sábado posterior a la grabación, Fran García-Huidobro descartó volver a compartir un espacio televisivo con Sorokina. “Preferiría nunca más en la vida tener que compartir un estudio con ella, porque tiene la misma energía que Parived, pero femenina, y eso siempre es más fuerte que la de un hombre”, lanzó.

Finalmente, la conductora cerró su intervención con una dura advertencia dirigida a la exmodelo, haciendo referencia también a situaciones que no habrían sido emitidas durante el programa: “Está despechada, está enamorada y qué bueno que vive en Arica. Eres una maleducada. Hubo cosas que dijiste y que no salieron al aire que son imperdonables. Haz el favor de guardarte tus poderes o lo que sea para ti y Parived, porque sabes demasiado de magia negra. A mí déjame tranquila”.

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