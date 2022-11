“The Eras Tour”: Taylor Swift anuncia su gira mundial para 2023

Luego de una ola de rumores, la cantante estadounidense Taylor Swift anunció a través de sus redes sociales una nueva gira mundial, bajo el nombre “The Eras Tour”.

“Estoy encantada de anunciar mi próximo tour: Taylor Swift | The Eras Tour, un viaje a través de las etapas musicales de mi carrera (pasado y presente)”, escribió la cantautora en su cuenta personal de Instagram.

“La primera parte del tour será en estadios por todo Estados Unidos, con algunas fechas internacionales que serán anunciadas tan pronto como podamos”, añadió.

Además, cabe destacar que, no estará sola en su próximo tour, ya que se encontrará acompañada de importantes artistas. “Me siento la persona más afortunada en la tierra, porque contaré con estos increíbles artistas que me acompañarán en el tour”, complementó, etiquetando a Paramore, Beabadoobee, Phoebe Bridgers, Girl in red, MUNA, HAIM, Gracie Abrams, GAYLE y OWENN, generando gran expectación entre sus fanáticos.

PURANOTICIA