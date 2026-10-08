Stefan Kramer vuelve a la televisión con espacio humorístico en el renovado «Vértigo»

El regreso de «Vértigo» a las pantallas de Canal 13 ya comienza a generar novedades y una de las principales tiene como protagonista a Stefan Kramer, quien volverá a la televisión abierta después de varios años alejado de este formato.

El comediante fue confirmado como parte del primer capítulo del renovado programa estelar, donde tendrá a su cargo uno de los espacios destinados al humor durante este nuevo ciclo.

La señal televisiva reveló la participación de Kramer mediante un registro promocional publicado en redes sociales. En el video, el humorista aparece caracterizado como Martín Cárcamo, protagonizando un particular encuentro con el propio animador del espacio.

La situación da pie a una intervención humorística en la que también participa Tita Ureta, mientras los personajes hacen referencia a distintas etapas de la historia del programa, incluyendo a Diana Bolocco, quien actualmente forma parte de Chilevisión.

El propio Kramer confirmó su regreso a través de sus redes sociales, donde expresó que "vuelvo a la tele después de muuuchos años".

De esta manera, el comediante se suma al retorno de uno de los espacios más recordados de Canal 13, que volverá a emitirse el jueves 15 de octubre, a partir de las 22:30 horas, inmediatamente después de "Teletrece Central".

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