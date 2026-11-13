Stefan Kramer bajó su rutina de «Vértigo» tras delicadas confesiones de Mauricio Pinilla

Una presentación humorística que estaba preparada para la última edición de «Vértigo» quedó fuera del programa. Stefan Kramer, quien tenía contemplada una imitación de Mauricio Pinilla, optó por no salir a escena después de escuchar las delicadas revelaciones que realizó el exfutbolista durante la conversación con los animadores.

El imitador ya se encontraba maquillado y preparado tras bambalinas para interpretar al otrora seleccionado chileno, quien era el invitado estelar del espacio conducido por Tita Ureta y Martín Cárcamo.

La intervención prometía seguir la línea de otras apariciones del comediante, caracterizadas por sus imitaciones y comentarios humorísticos sobre distintas figuras públicas. Sin embargo, el desarrollo de la entrevista modificó los planes que estaban contemplados para la noche de este jueves.

Durante el programa, Pinilla sorprendió al hablar abiertamente sobre su delicada experiencia personal y revelar que había atravesado episodios de extrema gravedad.

"He tenido tres intentos de suicidio, he estado en cuatro clínicas psiquiátricas... Dejé todo (especialistas y terapias)", confesó el exdelantero, generando una inmediata reacción en el estudio.

Ante la gravedad de sus palabras, Martín Cárcamo interrumpió la conversación para dimensionar lo que estaba contando su invitado. "Mauricio, detengámonos ahí, porque lo que tú estás diciendo es súper delicado", le señaló.

Las declaraciones también provocaron cuestionamientos en redes sociales, mientras que detrás de cámaras el equipo de Kramer evaluaba cómo continuar con la participación que tenía preparada.

Según consignó Glamorama, el comediante y su equipo concluyeron que realizar la imitación en ese contexto podía resultar incómodo para Pinilla, los conductores, los demás participantes y quienes seguían el programa desde sus hogares.

De esta manera, la rutina finalmente no se concretó, dejando fuera una de las intervenciones humorísticas que estaban contempladas para la jornada televisiva.

PURANOTICIA