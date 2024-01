Soledad Onetto se sincera sobre su embarazo: “Me he sentido muy querida, muy acompañada”

La periodista Soledad Onetto dejó su tribuna en la pantalla de Canal 13 para dar inicio a su prenatal, ya que se encuentra embarazada de su primer hijo junto a su esposo, el abogado Rodrigo Alonso.

Sobre la dulce espera, días atrás reveló que su primogénito sería un varón, motivo por el que sus compañeros del área de prensa de la estación televisiva le realizaron un íntimo baby shower.

Ahora, Onetto se sinceró sobre este periodo, asegurando en conversación con “Publimetro” que que “ya era momento de hacer este receso, porque el tiempo pasa, los kilos se van sumando, hay un cansancio natural y por eso se sale de prenatal en una determinada fecha. Y así se concentra lo que queda de energía en este proceso”.

“Además, creo que cada experiencia va nutriendo lo que uno entrega en pantalla, y esto me va a dar un aporte en mi vida, lo que se va a notar también en lo profesional y, por ende, en la comunicación”, añadió.

Acerca del momento del parto, la conductora de “Tele13 Central” aseguró que “quiero llegar sin tantas preconcepciones y dispuesta a sorprenderme (a ser mamá), porque la vida es extremadamente corta y hay que gozarla viviendo los momentos con sorpresa, aventurándose a lo que la vida te traiga”.

“A eso quiero ir, a sorprenderme, porque las planificaciones nunca son suficientes y uno no tiene mucho control sobre lo que pase. Sí, me he sentido muy querida, muy acompañada por la audiencia, desde que lo dije públicamente, con algo de temor, por lo complejo del proceso anterior, y las expectativas que se cargan en mí, pero solo hemos recibido cariño y energías positivas”, expuso la periodista en conversación con el medio mencionado anteriormente.

Al ser consultada sobre sus proyectos laborales para este año, Onetto indicó que “voy a estar más desconectada probablemente de la pantalla abierta, pero igual bastante conectada en mis redes”.

“Ha sido muy bonito ver las experiencias y confesiones que otras mujeres me han compartido, y me gustaría retribuir eso con temáticas sobre maternidad y fertilidad. Y todo eso en un contexto más amplio, donde haya tiempo pan hablarlo en profundidad”, concluyó.

PURANOTICIA