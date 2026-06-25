Sernapesca evalúa acciones legales contra "El Clan" de Canal 13 por presunta pesca ilegal de salmones

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) inició un análisis técnico y jurídico tras recibir diversas denuncias ciudadanas relacionadas con un episodio del programa “El Clan”, de Canal 13.

La investigación se centra en la captura de un salmón realizada por integrantes del espacio televisivo en el valle del Ventisquero, en la región de Aysén, utilizando métodos que, según los antecedentes recopilados por el organismo, podrían infringir la normativa vigente sobre pesca recreativa.

La controversia surgió luego de la difusión de un adelanto del capítulo emitido el pasado 20 de junio, en el que Pangal Andrade y sus primos mostraron una experiencia de supervivencia en la Patagonia durante casi una semana, alimentándose exclusivamente de recursos obtenidos mediante recolección y caza.

Según detalló Sernapesca, el material audiovisual difundido a través de las redes sociales de @13go.cl "podría contravenir la normativa vigente de pesca recreativa", lo que motivó la apertura de un expediente para revisar los antecedentes.

A través de un comunicado, el organismo señaló que el procedimiento busca "determinar la eventual existencia de infracciones y adoptar las acciones legales y administrativas que correspondan".

Asimismo, confirmó que ya tomó contacto con la estación televisiva para recabar mayores antecedentes.

"Si bien nos indicaron que contaban con todos los permisos correspondientes, de igual manera sostendremos una reunión para revisar en detalle el acontecimiento y consideraciones a tomar en cuenta en futuras grabaciones que incluyan actividades de pesca", indicó la entidad.

RESPUESTA DE LA PRODUCCIÓN

Frente a los cuestionamientos, la producción de “El Clan” defendió el contenido del episodio y aseguró que la grabación se realizó dentro de un contexto específico vinculado a la supervivencia en entornos naturales.

La directora de contenidos del programa, Carolina Mery, abordó la situación en conversación con Página 7.

"Queremos transmitir total tranquilidad. Este episodio fue realizado en un contexto muy específico, donde se abordan técnicas de supervivencia y vida en la naturaleza, siempre como parte del relato y con un enfoque educativo y documental", argumentó.

La ejecutiva agregó que el equipo está dispuesto a colaborar con la investigación y entregar toda la documentación requerida por la autoridad.

"Como producción, siempre trabajamos con respeto por la normativa vigente y por el entorno natural que recorremos. Ese compromiso ha sido el sello de El Clan en sus 2 temporadas. Confiamos en que, una vez revisados todos los antecedentes y el contexto completo del capítulo, esta situación podrá aclararse sin inconvenientes. Nosotros, por supuesto, estamos completamente disponibles para colaborar en todo lo que sea necesario".

ANTECEDENTES PREVIOS

La situación revive las controversias que enfrentó el programa a comienzos de este año, cuando integrantes de la producción fueron sometidos a una audiencia de formalización por el presunto encendido de fuego en una zona no autorizada del Parque Nacional Hornopirén, hecho que habría vulnerado las restricciones establecidas para prevenir incendios forestales.

En esa oportunidad, la Fiscalía propuso una suspensión condicional del procedimiento al considerar que la acción puso en riesgo el ecosistema del parque.

Sin embargo, el equipo de “El Clan” rechazó las acusaciones y aseguró públicamente que "nunca encendió fuego al interior del parque nacional".

Ante este nuevo caso, Sernapesca reiteró la importancia de cumplir la normativa vigente en actividades recreativas vinculadas a la pesca y recordó que "la pesca recreativa es una actividad que debe desarrollarse respetando la legislación vigente y promoviendo prácticas responsables que contribuyan a la protección de las especies ícticas".

El organismo también hizo un llamado a respetar las vedas vigentes, portar las licencias correspondientes y utilizar únicamente artes de pesca autorizadas.

PURANOTICIA