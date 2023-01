Sergio Freire y complejo cáncer que afectó a Pedro Ruminot: “Le decía hipocondríaco”

La noche de este jueves, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su estelar “Socios de la Parrilla”, donde Pedro Ruminot, Jorge Zabaleta y Francisco Saavedra recibieron como invitado en su quincho al comediante nacional Sergio Freire.

En la íntima conversación, el triunfador del Festival de Viña del Mar recordó el complejo cáncer que afectó la salud de Ruminot años atrás, el que definió como algo que “fue sorpresivo, como un accidente”.

“Yo caché que Pedro estaba con algunos problemas, pero le decía hipocondríaco, estaba con una tos”, agregó, lo que reforzó aún más cuando su colega fue atendido por un médico, quien no le encontró nada extraño en una primera instancia.

En esta línea, ambos recordaron cuando Pedro les entregó la noticia, justo cuando se encontraban grabando el primer sketch de “El Club de la Comedia”. “Llega del hospital, le pregunto cómo le fue y dice ‘tengo un tumor, tengo cáncer’. Todos decíamos ‘no puede ser esto’, no lo podíamos creer. Yo le decía ‘No te puedes morir ahora, con todo lo que hemos luchado’”, señaló.

“Me dijeron ‘te quedan 15 días de vida’”, desclasificó Ruminot, quien quedó sorprendió por la insensibilidad del equipo médico, recordando que en aquel momento “uno me dijo que me quería cortar los testículos. Recuerdo que justo en ese momento entró Felipe Avello a verme, y yo pensaba que era una cámara indiscreta”.

“Ese mismo doctor me dijo un día: ‘Pedro, tengo noticias: esta noche te mueres’. Era como el doctor de Los Simpsons”, desclasificó entre risas Ruminot sobre el complejo momento en su vida, mientras Freire recordó que en aquella época “quería demostrarle buena onda, que tuviera buen ánimo, porque eso lucha contra esa enfermedad. No podíamos achacarnos, porque íbamos a alimentar a ese tumor”, gesto que agradeció Pedro, ya que aseguró que Sergio “era la única persona que no me miraba con cara de que me estoy muriendo, siempre fue normal”.

Al ser consultado si alguna vez tuvo miedo a la muerte, humorista reveló que “yo pensé que me iba a morir dos veces. Primero cuando me dijeron que me quedaban 15 días y pasé dos días llorando, y después cuando me iban a operar y me dijeron que tenía un 50% de probabilidades de vivir”.

Posteriormente, Pedro Ruminot tuvo sentidas palabras para el invitado, dedicándole un emotivo mensaje. “Sergio es una de las personas más importantes de mi vida. Si no me hubiera encontrado con él no estaría haciendo esto. Necesitaba mi dupla y la vida me la entregó”, comenzó relatando el también triunfador del Festival de Viña del Mar.

“Además, me abrió las puertas de su casa siempre. Yo en mi casa tenía mi abuela, pero mi mamá siempre estaba trabajando y mi relación con mi papá fue siempre difícil, dura a veces”, complementó Pedro, visiblemente emocionado, quien añadió para concluir que “en la casa de Sergio pasé años nuevos, fines de semana completos, dormía en el sillón. Fue una familia, unos tíos. Yo les debo parte de la vida. Sergio para mí es un hermano”.

