“Se tiene que hacer ver urgente”: Paty Maldonado se va con todo contra Alfombra Roja por la exposición de Pancha Merino

Las reiteradas escenas de angustia y llanto protagonizadas por Francisca Merino en el programa Alfombra Roja han generado debate en el mundo del espectáculo. La actriz atraviesa un complejo momento personal tras su quiebre sentimental con su expareja, situación a la que se suma una reciente querella presentada en su contra luego del término de la relación. En este contexto, Patricia Maldonado alzó la voz y cuestionó tanto la actitud de Merino como el manejo del caso por parte de la producción del espacio de Canal 13.

A través de su programa de YouTube, Con Canas y sin Ganas, la comunicadora manifestó su preocupación por el estado emocional de la panelista y expresó su opinión sobre el momento que atraviesa.

“Francisca Merino está pasando por un momento curioso, se tiene que hacer ver urgente. Ella no puede seguir, y la doctora Cordero también le mandó un mensaje: si no se hacía ver luego iba a terminar mal”, advirtió Maldonado.

Al profundizar en las consecuencias que habría tenido la ruptura sentimental en la actriz, la integrante de TV+ añadió:

“Ella quedó muy dañada con la separación (...) a ella se le convirtió esto en una verdadera obsesión por el exmarido, lo persigue y lo persigue”.

Más allá de sus comentarios sobre la situación personal de la actriz, las principales críticas de Patricia Maldonado apuntaron a la dinámica del panel de Alfombra Roja y al tratamiento del dolor ajeno en la televisión chilena. A su juicio, el sufrimiento de los participantes se estaría utilizando para captar la atención de la audiencia y aumentar el rating.

“Yo creo que la televisión en Chile ha llegado a un punto en que el morbo es tan grande, que a los productores y a los canales no les interesa tu dolor, tu pena y tu angustia”, afirmó.

En esa misma línea, Maldonado cuestionó el comportamiento del equipo del programa y sostuvo que sus integrantes habrían identificado la vulnerabilidad emocional de Merino como un elemento que genera reacciones en pantalla.

“Pasa lo siguiente: ya se dieron cuenta en el panel que ese es el ‘talón de Aquiles’ que tiene esta chiquilla. Entonces, ¿qué hacen? La ‘pinchan’, se vuelve loca, grita, hace cosas incoherentes. ¿Por qué? Porque están marcando rating”.

Finalmente, aunque aseguró sentir cariño por la actriz, Maldonado insistió en que el bienestar de Merino debería estar por encima de los intereses televisivos. La comunicadora cerró su reflexión con un llamado a la responsabilidad de la industria frente a las situaciones personales de quienes participan en sus programas: “Estás jugando con un ser humano”.

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